उफ्फ: सरेआम KISS करते दिखीं रिया सेन, प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच की थी शादी

बॉलीवुड की सेंसेशनल हीरोइन रिया सेन ने हाल ही में एक फोटो शेयर करके सनसनी मचा दी है। जी हां, रिया ने अपने इंस्टा अकाउंट पर हसबैंड शिवम तिवारी के साथ एक फोटो शेयर कि जिसमें वो अपने पति को किस करते हुए दिख रही हैं। फोटो के साथ रिया ने लिखा- '#kisses for #mrs and a #heart for #art'

यहां मना रही हैं हनीमून...

रिया इन दिनों प्रॉग में हनीमून मना रही हैं। वो जल्द ही एकता कपूर की वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस-3' में नजर आएंगी।

बता दें कि रिया ने 16 अगस्त को अपने लॉन्ग टाइम ब्यॉफ्रेंड से शादी कर ली थी। दोनों की शादी के दौरान ये खबरें सुर्खियों में आई कि वो प्रेग्नेंट है इसी वजह से उन्होंने ऐसे अचानक शादी की। लेकिन बाद में रिया ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए था कि, मुझे पता था जल्दबाजी में शादी करने के बाद मेरी प्रेग्नेंसी की खबरें जरूर आएंगी। लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती।