वर्ल्डकप के दौरान ऋषि कपूर ने किया टीम के लिए यह ट्वीट, छिड़ गई वार...

लगता है बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का ट्विटर वार से पुराना नाता है। वह जब भी कुछ ट्विटर पर शेयर करते हैं तो वह ट्विटर वार में तबदील हो जाता है। महिला वर्ल्डकप 2017 फाइनल मैच के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के दौरान जहां लोग टीम इंडिया चीयर-अप कर रहे थे, वहीं ऋषि कपूर ट्विटर वार में उलझे हुए थे।

दरअसल, आईसीसी महिला विश्वकप में भारत और इंग्लैंड का फाइनल मुकाबला था। ऐसे में ऋषि कपूर ने सभी की तरह टीम इंडिया का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सौरव गांगुली का वह फोटो ट्वीट किया, जिसमें सौरव गांगुली लार्ड्स की बालकनी में अपनी टी-शर्ट उतारकर हवा में लहरा रहे हैं। साथ ही, ऋषि ने लिखा कि,' मैं ग्राउंड की बालकनी में उसी एक्ट के दोबारा होने का इंतजार कर रहा हूं, जो सौरव गांगुली ने साल 2002 में इंग्लैंड को हरा कर किया था।' ये ट्वीट उन्होंने महिला टीम इंडिया के लिए किया था।

Waiting for a repeat of Sourav Ganguly's act on the balcony of The Lords Ground,London,when India beat England 2002 NatWest series final! YO pic.twitter.com/z1XAde3JLb