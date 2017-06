चैम्पियंस ट्रॉफी: पाक की जीत पर ऋषि कपूर ने किया ऐसा ट्वीट कि भड़क गए पाक फैन्स

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान मे इसका जश्न भी जोरों- शोरों से मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स काफी भड़क गए हैं। पाकिस्तान की जीत के बाद ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, बधाई हो पाकिस्तान, तुम फाइनल में पहुंच गए। उसके बाद दोनों टीमों की जर्सी के बारे में बोलते हुए कहा तुम हारने के लिए तैयार रहो।

ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी फैन्स ने ऋषि कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने उनके हरे रंग के कपड़े पहने हुए वाली तस्वीर शेयर की। तो एक ने उन्हें कहा कि आपका डिपार्टमेंट हिला हुआ है।

पढ़ें ट्वीट्स

Congratulation @chintskap! You enter Pakistan? Good to see you wearing our colour green!Get ready to be GREENED NOW! We will GREEN you away! pic.twitter.com/PiSLorcYwZ