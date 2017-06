ऋषि कपूर ने शेयर की रणबीर-श्रद्धा की फोटो, देख चेहरे पर आजाएगी खुशी

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के बचपन की फोटो शेयर की है। इस फोटो में दोनों के साथ-साथ श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर भी साथ हैं। तीनों ही तस्वीरों में काफी क्यूट लग रहे हैं। रणबीर जहां विसल बजाते दिख रहे हैं, वहीं श्रद्धा और सिद्धांत हस्ते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ऋषि ने शक्ति कपूर को धन्यवाद बोला। ऋषि ने लिखा, धन्यवाद शक्ति कपूर जिन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी।

Thank you Shakti Kapoor who sent me the children's picture. I made the grown ups. Sidhant,Ranbir and the pretty Shraddha. God Bless All! pic.twitter.com/RDpV4jTUjl