लाइमलाइट से दूर ऋषि कपूर की बेटी ने किया कुछ ऐसा कि पिता बोले- तुम पर तो...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर को तो कौन नहीं जानता, लेकिन दोनों की बेटी रिद्धिमा कपूर तो ग्लैमरस इंडस्ट्री से काफी दूर रहती हैं। लेकिन हाल ही में रिद्धिमा ने कुछ ऐसा किया जिससे उनके पिता ऋषि कपूर को काफी गर्व है। दरअसल, रिद्धिमा हाल ही में 'दिल्ली के टॉप 25 प्रभावशाली बिजनेसमैन' की लिस्ट में शामिल हुई हैं।

बेटी को मिली इस खास उपलब्धि पर ऋषि कपूर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर लिखा, रिद्धिमा दिल्ली की टॉप 25 बिजनेसमैन में से एक होने पर तुम पर हमें गर्व है। लव यू..जय माता दी।

Riddhima you make me so proud to be one of the top 25 entrepreneurs in Delhi. Love you darling! Jai Mata Di! pic.twitter.com/Ze9987XbQ7