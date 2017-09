SAD! रिएलिटी शो 'सुपर डांस-2' का सेट जलने पर ऋषि ने किया ट्वीट, कहा हमने एक...

बीते दिन खबर आई थी कि मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित बॉलीवुड के सबसे पुराने आर. के स्टूडियो में भीषण आग लगने की खबर आई थी। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आर. के. स्टूडियो के स्टेज नंबर एक पर टीवी के रिएलिटी शो 'सुपर डांस सीजन 2' का सेट था, जो कि आग के दौरान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। सेट पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से पहले सेट के पर्दों में आग लगी और फिर आग ने पूरे सेट को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया। आग को कंट्रोल करने के लिए मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तक तब स्टूडियो जलकर पूरी तरह से खत्म हो चुका था।

Sad A major fire broke out at RK StudiosWe have lost the iconic Stage 1 Thankfully no casualties nor injuries. All your concerns appreciated