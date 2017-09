SHOCKING: ट्विटर पर फूटा ऋषि कपूर का गुस्सा, RK स्टूडियो में लगी आग पर कार्टून बनाए जाने से भड़के

16 सितंबर को आर के स्टूडियो में लगी आग ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। इस घटना से दिवंगत राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर काफी दुखी हुए थे। क्योंकि, इस स्टूडियो से उनकी कई पुरानी यादे भी जुड़ी थी। ऐसे में जब एक लीडिंग न्यूजपेपर ने इस घटना पर कार्टून बनाकर सनसनी क्रिएट करनी चाही तो ऋषि कपूर अपना आपा खो बैठे और ट्विटर पर कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की।

This is bad. We take objection to this kind of depraved sick humour. https://t.co/oNNhrZe7Ng