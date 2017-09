हादसा! आरके स्टूडियो में लगी आग से ऐश्वर्या के कपड़े जलकर खाक, ऋषि ने बताया कितना हुआ नुकसान

साल 1948 में राज कपूर द्वारा बनाए आर. के. स्टूडियो में बीते शनिवार आग लगने से भारी नुकसान हो गया। बीते दिनों शनिवार को मुंबई के चेम्बूर स्थित इस स्टूडियो में आग लग गई थी। जिससे पूरा स्टूडियो कुछ ही घंटों में जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। स्टूडियों में बने टीवी रिएलिटी शो 'सुपर डांस 2' का सेट भी पूरी तरह जल गया। सिर्फ नुकसान इतना ही नहीं हुआ है बल्कि कई बहुत किमती सामान का भी नुकसान हुआ है। यह बात ऋषि कपूर ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताई है।

A Studio can be built again but the loss of the irreplaceable memorabilia and costumes of all RK Films,is tragic for all. Fire took it away