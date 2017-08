ये क्या! इन बॉलीवुड सितारों ने पाकिस्तान को दे डाली आजादी की बधाई, ट्विटर पर भड़के लोग

एक्ट्रेस और एमटीवी वीजे सोफी चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर अपने ट्वीट की वजह से सोफी चर्चा में हैं। सोफी चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दे डाली। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। सोफी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मीका ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। मीका ने सोफी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि, 'सभी लोग अब देखें कि मेरी प्यारी फ्रेंड सोफी ने क्या ट्वीट किया है। आप सभी के पास मेरे लिए बहुत टाइम है, लेकिन अब सोफी के ट्वीट पर गौर दें।'

बता दें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी पर उन्हें बधाई देते हुए सोफी ने लिखा है कि, 'आजादी मुबारक पाकिस्तान। आपको भ्रष्टाचार और आतंक से छुटकारा मिले। और हम आशा करते हैं कि एक दिन हम राजनेताओं को हमें बांटने से रोक पाएंगे।' सोफी का ट्विटर पर यह लिखना ही उनके लिए भारी पड़ गया। चार मिनट बाद ही मीका ने सोफी के ट्वीट को रिट्वीट कर दिया। क्योंकि इससे पहले मीका के बयन पर भी 'हमारा पाकिस्तान' कहने पर बवाल हो गया था।

Azaadi Mubarak #Pakistan ..Wish u freedom from terror & corruption. Here's hoping that one day we will stop letting politicians divide us🙏🏼

Everyone pls listen what my dear friend is tweeting .. you have so much time for me now look at @Sophie_Choudry 😉😉😉😉... https://t.co/ik86N0WwTu