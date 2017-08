SHOCKING: कभी शादी नहीं करेंगे रणवीर-दीपिका, इस 'खान' ने किया दावा

पिछले पांच साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ये दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। मगर ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये दावा तो बॉलीवुड के कॉन्ट्रोवर्शियल केआरके यानि की कमाल आर खान ने किया है। जो अक्सर अपने ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं।

क्यों कहा ऐसा...

बीते कुछ दिनों से ये चर्चा जोरो पर थी कि रणवीर और दीपिका का ब्रेकअप हो गया। शायद इसलिए कमाल ने ये दावा किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा-'मैंने कहा था कि सुशांत कभी अंकिता से शादी नहीं करेंगे जो कि सच साबित हुआ और आज मैं कहता हूं रणवीर किसी भी कीमत पर दीपिका से शादी नहीं करेंगे।'

I said dat Sushant singh will never marry with Ankita n it's true today. I say 2day that Ranveer Singh won't marry with Deepika at any cost.