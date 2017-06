LOL: 5000 Rs के लिए किंग खान से भिड़े रणबीर, कहा- पहुंच रहा हूं मन्नत

एक्टर रणबीर कपूर ने इस बात का खुलासा किया है कि शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' का नाम उन्होंने ही सुक्षाया था। ये फिल्म इम्तियाज अली बना रहे हैं।

रणबीर ने कहा कि जब उन्होंने इस फिल्म का ये नाम सुक्षाया था तब सब लोग इस पर हंसे थे। इस फिल्म की पहली झलक सामने आ चुकी है। इसके बाद शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया, 'टाइटल 'जब हैरी मेट सेजल' उन्होंने कभी नहीं सुझाया इसलिए उन्हें 5,000 रुपये का पुरस्कार नहीं मिलेगा।' दरअसल, शाहरुख इस फिल्म की टीम द्वारा टाइटल सुझाने वाले को 5,000 रुपये का ईनाम का ऐलान किए जाने का जिक्र कर रहे थे।

Just in case Ranbir Kapoor ever claims it…the title Jab Harry met Sejal was never ever suggested by him!So he doesn’t win the Rs.5000 reward