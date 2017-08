क्या आपने सुना! 'बाहुबली' के स्टार 'बिग बॉस' में आएंगे नजर

'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' में नेगेटिव किरदार निभाने के बावजूद राणा दग्गुबाती को दर्शकों ने काफी सराहा। बता दें कि बाहुबली-2 ने सिनेमाघरों में अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब दग्गुबाती जल्द ही 'नेने राजू नेने मंत्री' में नजर आने वाले हैं। अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए दग्गुबाती अब बिग बॉस तेलगु में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दग्गुबाती बिग बॉस में स्पेशल गेस्ट के रूप में आएंगे जिसे जूनियर एनटीआर होस्ट करते हैं।

प्रोड्यूसर बीए राजू ने ट्वीटर पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, राणा दग्गुबाती रविवार को बिग बॉस तेलगु में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आएंगे।

मेल फ्रेंड्स के साथ बेटी सारा का घूमना-फिरना अमृता को नहीं पसंद

अनुष्का शेट्टी के साथ लिंकअप की खबरों पर प्रभास ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं शादी के बारे में सोच...

.@RanaDaggubati as special guest in #BiggBossTelugu show's tomorrow episode with @tarak9999 pic.twitter.com/bVv6Xu2Xem