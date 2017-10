शाबाशी: अक्षय के इस काम से खुश हुए गृहमंत्री, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर अक्षय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की मदद करने के लिए उनकी कोशिशों की सराहना की।

गृहमंत्री ने अक्षय के साथ मुलाकात की फोटो भी अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'एक्टर अक्षय कुमार से मुलाकात. भारत के साहसी दिल वाले परिवार की मदद करने की प्रशंसा करते हैं।' राजनाथ के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय ने लिखा, 'आपके बिना इसमें से कुछ संभव नहीं था। 'भारत के वीर' को साकार कराने के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा।"

Met noted film actor @akshaykumar today. Appreciated his efforts towards supporting the families of India’s bravehearts pic.twitter.com/dMoURAZgcT

अप्रैल में राजनाथ सिंह और अक्षय की ओर से शुरू किए गए 'भारत के वीर' का उद्देश्य उन अर्धसैनिक बलों के परिवारों को सीधे ऑनलाइन चंदा पहुंचाना है, जिन्होंने एक जनवरी 2016 से लेकर देश के लिए अपनी जान गंवाई थी।

None of which would've been possible without ur support.Forever grateful to you for making @BharatKeVeer a reality, Hon. @rajnathsingh ji 🙏🏻 https://t.co/vx5Ztrhv1u