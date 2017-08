BOX OFFICE: शनिवार को 'बरेली की बर्फी' में बढ़ी थोड़ी मिठास, कमाए इतने करोड़

राजकुमार राव, कृति सनन और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बरेली की बर्फी' में पहले दिन के कम्पेयर में थोड़ी मिठास बढ़ी है। दरअसल, 'बरेली की बर्फी' ने जहां पहले दिन सिर्फ 2.42 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 3.85 करोड़ की कमाई की है। जिसके बाद फिल्म की टोटल कमाई 6.27 करोड़ हो गई है।

#BareillyKiBarfi witnessed ample growth on Sat... Sun should be much better... Fri 2.42 cr, Sat 3.85 cr. Total: ₹ 6.27 cr. India biz.