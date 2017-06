'राब्ता' Celebs & Fans Review: KRK ने फिल्म को बताया totally Wahiyat

फिल्म: राब्ता

रेटिंग: 3/5

स्टारकास्ट: सुशांत सिंह राजपूत, कृति सेनन, राजकुमार राव, जिम सरभ

डायरेक्टर: दिनेश विजन

प्रोड्यूसर: टी-सीरीज, माद्दोक फिल्म्स

म्यूजिक: प्रीतम, जैम-8, सचिन जिगर(बैकग्राउंड स्कोर)

जॉनर: रोमांटिक थ्रिलर

पुनर्जन्म को लेकर भारतीय समाज में बड़ा कौतुहल रहता है। पुनर्जन्म के कितने किस्से हमें अनायास ही सुनने को मिल जाते हैं। शायद यही वजह है कि पुनर्जन्म हमेशा से बॉलीवुड को लुभाता रहा है। ज्यादा पीछे न जाएं तो भी हाल के कुछ वर्षों में इस विषय पर कुछ फिल्में बनी हैं, मसलन- शाहिद कपूर व प्रियंका चोपड़ा स्टारर ‘तेरी मेरी कहानी’ और सनी लियोने स्टार ‘एक पहेली लीला’।

यह ऐसा विषय है, जिसे सही तरह से प्रस्तुत किया जाए तो दर्शकों से राब्ता जुड़ जाता है और अगर ठीक से न संभाला जाए तो रायता फैल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन स्टारर ‘राब्ता’ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ लगता है।

यह प्रसिद्ध निर्माता दिनेश विजन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है, जो रिलीज से पहले कई कारणों से चर्चा में रही। कभी दीपिका पादुकोण के आइटम नंबर करने की खबर की वजह से तो कभी तेलुगू फिल्म ‘मगधीरा’ से प्लॉट चोरी के आरोपों की वजहों से। हालांकि ‘मगधीरा’ के निर्माता ने प्लॉट चोरी करने के केस को ‘राब्ता’ के रिलीज से ठीक पहले वापस ले लिया, जिससे फिल्म को बहुत राहत मिली। गौरतलब है कि ‘मगधीरा’ भी पुनर्जन्म की कहानी है, लेकिन उसमें और ‘राब्ता’ में मूल फर्क यह है कि उसमें चार प्रमुख किरदारों का पुनर्जन्म था, लेकिन राब्ता में सिर्फ तीन किरदारों का पुनर्जन्म है।

पढ़ें सेलेब्स रिव्यू-

This is my mini review of 2 minutes for film #Raabta! pic.twitter.com/8PCRzXReqf — KRK (@kamaalrkhan) June 8, 2017

30 minutes gone n I can say with 100% guarantee dat #Raabta is totally Wahiyat Ghatiya n Crap film. All the actors r doing full over acting. — KRK (@kamaalrkhan) June 8, 2017

पढ़ें फैंस रिव्यू-

#OkJaanu #Befikre #Raabta the disaster trilogy ! Bollywood when comes to romantics has only managed garbage recently !! — KadakChai420 (@JusChaudhary) June 9, 2017