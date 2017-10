NYCattack प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया खौफनाक मंजर, घर के पास ही हुआ हमला

अमेरिका के टॉप फाइव बड़े शहरों में शामिल न्यूयॉर्क के लोअर मैनहैटन में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झगझोर दिया है। इस हमले में अभी तक आठ लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है, जबकि 11 लोग जख्मी हैं। इस हमले के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर लोगों की सलामती की दुआ मांगी है। इतना ही नहीं आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमला प्रियंका के घर से पांच ब्लॉक दूर हुआ है।

प्रियंका ने इस खौफनाक मंजर को सोशल मीडिया के जरिए शेयर भी किया है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, 'न्यूयॉर्क हमेशा की तरह रिजिल्यन्ट है। आई लव यू। इस हमले में प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है।'

इस ट्वीट के बाद प्रियंका ने जो ट्वीट किया वो दिल दहला देने वाला था। आपको बता दें कि हमले को 29 वर्ष के उजबेकिस्तान के नागरिक सैफुलो हबीबउल्लाएविक साइपोव ने अंजाम दिया है। सैफुलो ने अल्लाह हू अकबर चिल्लाते हुए लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था।

Nyc.. As resilient as ever. I❤️u. My condolences to everyone affected by this tragedy.