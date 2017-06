CFDA अवॉडर्स PICS: प्रियंका ने बिखेरी चमक, ड्रेस के लिए माइकल को कहा थैंक्स THANKS

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सीएफडीए अवॉर्ड्स में अपना जलवा बिखेरा। उनका काले रंग का चमचमाते गाउन में (ड्रेस) माइकल कोर्स ने डिजाइन की थी।



प्रियंका ने ट्विटर पर फेमस डिजाइनर के साथ अपनी एक तस्वीर डाली और इस खूबूसूरत ड्रेस के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, माइकल कोर्स शानदार शाम के लिए आपका शुक्रिया। आप पूरी तरह से एक जेंटलमैन हैं।



प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर भी कई तस्वीरें डालीं जिनमें वह हॉलीवुड एक्टर आर्मी हैमर और उनकी पत्नी एलिजाबेथ चैंबर्स के साथ दिख रही हैं।

Thank u for a lovely evening @MichaelKors you're an absolute gentleman. @CFDA pic.twitter.com/wQAyulAWiP

Dear NYC, are you ready for this tonight? 🖤 with @MichaelKors for #cfdaawards pic.twitter.com/L6UaD0eyUQ