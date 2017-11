Video: शूटिंग के दौरान यूं चलती गाड़ी से गिरीं प्रियंका चोपड़ा, नहीं बचा पाए को-स्टार...

बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिकन टीवी सीरीज 'क्‍वांटिको-3' के तीसरे सीजन की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में शो की शूटिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके को-स्‍टार रोशेल टॉवे उनके साथ चलती गाड़ी में मस्‍ती करते दिख रहे हैं और अचानक प्रियंका गाड़ी से गिर जाती है। ये वीडियो देख पीसी के फैन बुरी तरह घबरा गए है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रियंका को कुछ नहीं हुआ है।

क्या है वीडियो में...

जी हां, दरअसल यह गाड़ी नहीं बल्कि सिर्फ इसके पीछे लगी स्‍क्रीन चल रही थी। यह मस्‍तीभरा वीडियो प्रियंका चोपड़ा की टीम ने शेयर किया है। जिसमें वह अपने को-स्‍टार रोशेल के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो में प्रियंका एक चलती गाड़ी के खुले गेट से लटकती हुई दिख रही हैं और उनके को-स्टार उनसे फाइट कर रहे हैं। इसी बीच बचने की कोशिश करती प्रियंका हाथ-पैर मारती हैं आखिर में गाड़ी से गिर जाती हैं। लेकिन इस मजेदार वीडियो में प्रियंका चलती नहीं बल्कि रुकी हुई गाड़ी से नीचे गिरती हैं और उनके पीछे की स्‍क्रीन पर सीन चल रहे हैं।

Who’s ready for the weekend? We know @priyankachopra and @russelltovey are! 😃😃 pic.twitter.com/2wDmQR0qHc