WHAT: इस एक्ट्रेस ने शेयर की ऑटोवाले के साथ PHOTO, फैंस बोले- 'दोनों प्रेग्नेंट हैं...'

हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल जल्द ही मां बनने वाली हैं। वो इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को खूब एन्जॉय कर रही हैं और अक्सर अपने इंस्टा अकाउंट पर फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ऐसी ही एक फोटो शेयर की जिसमें वो पति भरत तख्तानी के साथ ऑटो में बैठी दिख रही हैं। फोटो के साथ ईशा ने लिखा- 'विसर्जन के दिन भरत के साथ लंच डेट के बाद हम रिक्शा से घर पहुंचे। इसके साथ उन्होंने कई सारे हैश टैग भी दिए है। इस फोटो में दोनों बेहद क्यूट लग रहे हैं। लेकिन फिर भी इस फोटो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ऑटोवाले ने।

इस वजह से ट्रोल हुआ ऑटोवाला...

दरअसल, जो फोटो ईशा ने शेयर की उसमें ऑटोवाले का पेट उभरा हुआ दिख रहा था। जिसे देखकर फैन फनी कमेंट करने लगे और कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि ईशा और ऑटोवाला दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। (पढ़िए ऐसे ही कुछ फनी कमेंट्स)

irsh_al_jaami...... Both r pregnants...

inked_khan...... Looks like the auto driver is pregnant too

hina_aziz..... Nice this rickshaw bhai has bigger bump lovely pics

rashmi_alone...... Shootout to the rickshaw guy for the smooth ride

आगे देखिए हसबैंड भरत के साथ ईशा की कुछ क्यूट फोटोज...

