एक्टर के राजनेता बनने पर प्रकाश राज ने साधा निशाना, बोले- ये Disaster है

अभिनेता-फिल्ममेकर प्रकाश राज ने रविवार को ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीति में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा एक्ट्रेस को राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो लोकप्रिय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशंसकों को बतौर प्रशंसक नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक के रूप में वोट करना चाहिए।

I'm not joining any political party. I don't like actors joining politics because they are actors & have fans. They should always stay aware about their responsibility towards them: Prakash Raj in Bengaluru pic.twitter.com/CCmECJgycE