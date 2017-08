आखिर, पूजा भट्ट ने ट्वीट कर ऐसा क्यों कहा कि आठ महीने से शराब को...

पिछले साल क्रिसमस के मौके पर अपनी शराब पीने की आदत का खुलासा करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि वह अपनी इस लत से छुटकारा पाना चाहती हैं और इसी कदम में उन्होंने क्रिसमस पर अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ दिया था। यह बात उन्होंने कई सार्वजनिक रूप से कही थी कि वह क्रिसमय से शराब पीना बंद कर रही हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने आज ही ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट पर अपने फैंस को बताया कि उन्हें शराब को छुए हुए आठ महीने हो चुके हैं। इन आठ महीनों में उन्होंने शराब को टच तक नहीं किया है।

साथ ही उन्होंने लिखा कि, शराब छोड़कर उन्होंने आठ महीने का काफी लंबा सफर तय किया है और बाकी का यात्रा अभी बाकी है। पूजा ने पिछले साल क्रिसमस पर शराब से दूरी बना ली थी और खुद उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर इस बात का खुलासा किया था। बीते दिनों पूजा अपने एक ट्वीट के चलते खूब सु्र्खियों में थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें एक आदमी कुत्ते को ईंट से कुचल कर जान से मार डाला था। इस पर पूजा की बहन आलिया ने भी री-ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जताई थी।

Oh & today is 8 months of sobriety for me!Have come a pretty long way baby! Here's to the rest of the journey! 🙏👊❤️#onedayatatime pic.twitter.com/mJowIvaxys