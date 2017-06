PM मोदी ने की अक्षय की फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' की तारीफ, जानें क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' के टेलर की सराहना की है। पीएम ने कहा कि फिल्म स्वच्छता को बढ़ावा देने का सराहनीय प्रयास है। बता दें कि अक्षय ने सोमवार को ट्विटर पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया, जिसके बाद पीएम ने ट्विटर पर लिखा, 'ये स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का अच्छा प्रयास है। स्वच्छ भारत बनाने के लिये 125 करोड़ भारतीयों को एकसाथ मिलकर काम करना होगा।'

Good effort to further the message of cleanliness. 125 crore Indians have to continue working together to create a Swachh Bharat. https://t.co/C0XKPpguW7