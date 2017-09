पद्मावती के रिलीज से पहले क्या हो गई दीपिका की सगाई, जानें इस फोटो का वायरल सच

देवी स्थापना के शुभ अवसर पर मिलिए रानी पद्मावती से. #Padmavati @ranveersingh @deepikapadukone @shahidkapoor @viacom18motionpictures@jimsarbhforreal @aditiraohydari #BhansaliProductions @tseries.official

A post shared by Padmavati (@padmavatithefilm) on Sep 20, 2017 at 6:29pm PDT