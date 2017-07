OMG: डॉ. कलाम के नाम से गलत मैसेज शेयर करने पर घेरे गए परेश रावल, ट्विटर पर हुए ट्रोल

बॉलीवुड एक्टर और सांसद परेश रावल ने सोमवार को अपने ट्वीटर हैंडल से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो शेयर की, जिस पर एक कोट भी लिखा हुआ था। कोट में लिखा था कि, "मुझे पाकिस्तान ने अपने तरफ मिलाने की हर संभव कोशिश की! मुझे देश का हवाला दिया गया मुझे इस्लाम का हवाला दिया गया मुझे कुरान का हवाला दिया गया लेकिन मैंने अपनी मातृभूमि से कोई गद्दारी नहीं की क्योंकि अपने कर्तव्य से हटना मेरे धर्म और देश दोनों के लिए एक बदनामी की बात होती!" जबकि यह कोट डॉक्टर कलाम का कहा या लिखा कोट है ही नहीं।



इसके बाद लोगों ने ट्विटर पर परेश रावल की क्लास लगा दी। कुछ लोगों ने जहां उनसे इस बाबत सीधे सवाल पूछे वहीं कुछ ने उन्हें मूर्ख तक भी कह दिया।

पहले परेश रावल ने किया ये ट्वीट- 'स्ट्रिक्टली फॉर स्यूडो लिबरल'



एक यूजर जोश ने परेश से पूछा, "कोई खास वजह जो आपने ये झूठी तस्वीर पोस्ट की।"



राजीव ने परेश को लिखा कि, "यह ट्वीट आपने अभी तक डिलीट नहीं किया बावजूद इसके कि आपको इसकी सच्चाई मालूम हो गई है। इससे पता चलता है आपका इंटेंशन क्या है!"

This fake tweet still not deleted even after you came to know its originality which confirms the motto behind your tweet.