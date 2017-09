OMG: बैकलेस ड्रेस-स्मोकिंग को लेकर ट्रोल हुईं माहिरा, पाक एक्टर ने कहा...शर्मनाक मंजर

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पीते हुए स्पॉट होने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ट्विटर पर ट्रोलिंग की शिकार हो गई हैं। पाकिस्तान फैंस उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। लोग उनकी बैकलेस ड्रेस और स्मोकिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो देर रात एक बॉलीवुड एक्टर के साथ घूम रही हैं। फैंस उन्हें बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एक्टर्स माहिर के सपोर्ट में सामने आए हैं।

अली जफर ने किया सपोर्ट...

आखिरी बार फिल्म डियर जिंदगी में नजर आए अली जफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा है। जिसके जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया- ''हमलोग को हो क्या गया है? क्या हमने अपनी संवेदना को खत्म कर लिया है? सभी महिलाओं को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, जैसे पुरुषों को यह हक मिला हुआ है.''

@mahirahkhan A post shared by Ali Zafar (@ali_zafar) on Sep 22, 2017 at 12:01am PDT

पाकिस्तानी एक्टर उस्मान खालिद बट ने तो इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये पोस्ट लिखा और अपनी एक फोटो भी शेयर की- शॉकिंग: बेहया मेल एक्टर सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, शर्मनाक मंजर... ऐसा कोई नहीं कहता। तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड की तो...

'SHOCKING: Behaya male actor cigarette-noshi kartay huay pakray gaye - sharmnaak manazir'.. said NO ONE EVER.

F*** your double standards. pic.twitter.com/t91Owh1D1i — Osman Khalid Butt (@aClockworkObi) September 22, 2017

इस तरह आफरीन गाना गाकर फेमस हुई मोमिना मुस्तेहसन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- 'Jesus. Can we please give @TheMahiraKhan a break?! Why are we so quick to

judge and attack?! Esp if it's a woman in question. It's her life!'

एक्ट्रेस नीलम मुनीर ने लिखा-All who are Trolling #MahiraKhan I have also surprise For you Get a Life#ICanYouCan

