इस तस्वीर के साथ पाकिस्तानी फैन ने मारा ताना 'Who SRK?', भारत-पाक ने मिल कर दिया जवाब- 'तुम्हार बाप!'

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर अपने वतन पाकिस्तान लौटे तो उनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुईं।

इस नशे में मस्त एक ट्वीटर यूजर(@iUsmanJameel) जो कि संभवतः सरफराज के हमवतन होंगे, उन्होंने ट्वीटर पर सरफराज के घर के बाहर जमा भीड़ की तस्वीर को शेयर किया। यहां तक सब ठीक था लेकिन उनसे एक मामूली भूल हो गई। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन लिख दिया, "SRK कौन?"

दरअसल वो सरफराज के घर के बाहर लगी भीड़ की तुलना शाहरुख से कर रहे थे। लेकिन ट्विटर यूजर्स को यह बात बेहद ही मुख्तलिफ लगी और नागवार गुजरी। बस फिर क्या था लोगों ने उन्हें समझा दिया कि 'who is SRK?' जिनमें कुछ शाहरुख के पाकिस्तानी समर्थक भी थे।

कुछ इस तरह लोगों ने दिया जवाब...

Never repeat but for Shahrukh it's a routine. Every birthday, every eid, every diwali. And everywhere he goes

So no comparison at all