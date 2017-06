योगा डे पर सोहा अली खान ने बेबी बंप के साथ पहली बार शेयर की तस्वीरें, यहां देखे

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने योग दिवस के मौके पर अपनी कुछ तस्वीरें ट्वीटर पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोहा अपने बेबी बंप के बावजूद भी योग करती नजर आ रही हैं।

तस्वीरें शेयर करते हुए सोहा ने लिखा, "कौन कहता है कि प्रेग्नेंसी के वक्त आप फिट नहीं रह सकते हैं?" तस्वीर में उनके साथ उनका पेट डॉग भी दिख रहा है जिसे उन्होंने हैशटैग के साथ डोगा नाम बताया है।

Who says you can't stay fit when pregnant ?! with @RupalSidhpura #applewatch and #Masti 💪🏻🙏🏼❤️#doga #yogaforlife #InternationalYogaDay 2017 pic.twitter.com/MSzCIeKUeL