OMG:सन्नी लियोनी का नया लुक आया सामने, दिखीं दाढ़ी-मूछों में

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चाओं में रहते हैं। पर अब उनकी चर्चा उनकी खूबसूरती को लेकर नहीं बल्कि उनके नए लुक को लेकर हो रही है। दरअसल सनी लियोनी खूबसूरत लड़की से लड़का बन गई हैं।

लड़का बनने के बाद उन्होंने खुद ही कुछ फोटो और वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उनके इस नए लुक को देख आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं।

सनी लियोनी लड़का बनकर इतनी खुश हैं कि उन्होंने ये खुशी अपने फैन्स के साथ शेयर की है। उन्होंने कल एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सनी को धीरे-धीरे लड़का बनते देखा जा सकता है।

दरअसल सनी ने ये गैटअप अपनी फिल्म के गाने ‘बार्बी गर्ल’ के लिए लिया है। उन्हें ये लुक थॉमस मोका ने दिया है। सनी ने लोका की काफी तारीफ भी की है।

What it takes to become a MAN for Tera Intezaar in our song "Barbie Girl" my extremely talented mad scientist @tomas_moucka you are so talented!! Love you pic.twitter.com/Z9CVqbHNrf