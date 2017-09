दिलीप कुमार की सेहत का हाल जानिए रोज ट्विटर पर शाम 5 बजे

बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के प्रशंसक अब उनकी सेहत के बारे में नियमित रूप से जानकारी हासिल कर पाएंगे। उनके पारिवारिक दोस्त फैसल फारूकी ने अभिनेता के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर उनकी सेहत की जानकारी देंगे।

दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है, 'साब के साथ एक अच्छी शाम गुजारी। खुदा की नेमत से वह ठीक हो रहे हैं।' ट्वीट में लिखा गया है, 'साब की सेहत के बारे में इस ट्विटर हैंडल पर मैं नियमित रूप से शाम 5 बजे जानकारी दूंगा।'

When Saab has fullly recovered, he will interact with all of you on twitter. Soon, Insha'Allah. Keep him in your prayers. -FF