वाह! अमिताभ को भी मीठी लगी 'बरेली की बर्फी', ऐसे की 'न्यूटन' की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिससे वो काफी खुश हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात है वो लेटर जो खुद बॉलीवुड के लिजेंड अमिताभ बच्चन ने उन्हें लिखा है। जी हां, बिग बी ने हाल ही में राजकुमार की फिल्म 'बरेली की बर्फी' देखी जिसमें उन्हें राजकुमार की एक्टिंग इतनी अच्छी लगी कि वो उनके फैन ही हो गए।

When the legend sends you this handwritten note.. Thank you my dearest @SrBachchan sir. You've made my day. Much regards & charan sparsh 🙏🏻😊 pic.twitter.com/G7vSfv9nfU