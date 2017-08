खुशखबरी: दूसरी बार पिता बने फरदीन खान, ट्विटर के जरिए दी गुड न्यूज

बॉलीवुड एक्टर एक्टर फरदीन खान एक बार फिर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा माधवानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी फरदीन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने अपने बेटे का नाम एजारियुस रखा है। बेटे की जन्म के बाद घर में खुशी का माहौल है।

बता दें कि फरदीन खान की शादी मशहूर एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से हुई थी। बेटे से पहले उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम डियानी एसाबेला है।फरदीन खान अभी ​फिल्मों से दूर है। उनकी आखिरी फिल्म आये लगभग सात साल हो चुके है। वे आखिरी बार 2010 में आई 'दूल्हा मिल गया' फिल्म में नजर आये थे।

We are overjoyed to announce the birth of our son Azarius Fardeen Khan who was born on the 11th of August 2017.