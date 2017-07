SHOCKING: नवाज ने ऐसा क्या कह दिया, जो ट्विटर पर मच गया हड़कंप

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड जगत में अपनी एक्टिंग से अच्छे-अच्छों को पिछाड़ चुके हैं। उनके लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था। उन्हें रंग-रूप और लुक को लेकर एक्टर बनने से साफ इंकार कर दिया जाता। लेकिन नवाज ने भी हार नहीं मानी। अपने बीते दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली और उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो नवाज को उनके लुक और रंग के लिए मना कर देते थे।

दरअसल, ट्विटर पर अंकुर सिंह नाम के व्यक्ति ने मजाक में नवाज को गोरे-काले रंग को लेकर एक फोटो पर टैग कर दिया। नवाज ने भी यूजर को रिट्वीट कर करारा जवाब दिया। नवाज ने जवाब में लिखा कि, 'शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि मैं किसी सुंदर और गोरी लड़की के साथ जोड़ी नहीं बना सकता। क्योंकि मैं काला हूं और देखने में भी हैंडसम नहीं हूं। लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता।' नवाज के इस रिप्लाई की लोगों ने खूब सरहाना की और उन्हें ट्वीट कर यह अहसास कराया कि वह कितने काबिल एक्टर हैं। नवाज का यह ट्वीट कुछ मिनटों में वायरल हो गया।

Thank U 4 making me realise dat I cannot b paired along wid d fair & handsome bcz I m dark & not good looking, but I never focus on that.