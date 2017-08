OMG! प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच नरगिस ने दी ब्रेकिंग न्यूज, कहा ये असर है...

बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस में से एक हैं। लेकिन हाल ही में उनकी ऐसी फोटो सामने आई जिसे देखकर लोग कहने लगे कि नरगिस प्रेग्नेंट हैं। जी हां, ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली हैं। दरअसल, हाल ही में नरगिस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हालांकि इस दौरान नरगिस ने अपना चेहरा छिपा लिया था। इस दौरान की नरगिस की फोटो में उनका पेट थोड़ा उभरा हुआ लग रहा था। जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि नरगिस प्रेग्नेंट हैं।

अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों पर नरगिस ने चुटकी लेते हुए एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कैप्शन में ब्रेकिंग न्यूज लिखा और खुद की तस्वीर में बेबी बंप जैसे नजर आ रहे पेज को घेरे में किया। इसमें हैमबर्गर को खाने की रिपोर्ट को झुठलाते दिखाया गया।



नरगिस यहीं नहीं रूकी, उन्होंने फिर आगे एक और ट्वीट किया।

Did anyone out there get the joke?.......... ok..... I think I hear crickets 😞well then I'll stick to smiling. Thanks bye.