WOW! पीएम मोदी के लेटर से खुश हुईं अनुष्का, बर्थडे पर लिखा स्पेशल मैसेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को सरकार के ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान से जुड़ने का न्योता भेजा है। पीएम ने अनुष्का के लिए कहा है कि उनकी वजह से दूसरे लोग भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। अनुष्का ‘स्वच्छ भारत अभियान’ का भी हिस्सा हैं।

इसके जवाब में अनुष्का मोदी को उनके 67वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, “जन्मदिन पर बधाई पीएम मोदी जी। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान से जुड़ने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद सर.”

Happy Birthday to our honourable PM @narendramodi ji.Thank you Sir for the invitation to join the #SwachhataHiSeva movement (1/2)