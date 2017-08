मुंबई की बारिश से आई बाढ़ में डूबते-डूबते बचीं महेश भट्ट की 2 बहनें

ये तो सभी जानते हैं कि मुंबई में हो रही भारी बारिश की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर लोगों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें महेश भट्ट की बहनें भी शामिल हैं।

दरअसल, महेश भट्ट ने अपनी दो बहनों को लेकर चौंकाने वाले ट्वीट किए हैं। महेश भट्ट ने ट्वीट कर बताया कि उनकी दो बहनें मुंबई के खार इलाके में बुरी तरह से फंस गई थीं और उनकी गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी थी।

महेश भट्ट ने ट्वीट करके अपनी बहनों को उस इलाके से निकालने की मदद मांगी। उन्होंने लिखा, 'शाम 4.30 बजे के करीब खार इलाके में उनकी दो बहनों की गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी थी और वो भी डूबने की कगार पर ही थीं कि तभी कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें कार से समय पर निकाल दिया।'

Wake up Mumbai !! This is the worst monsoon 'nightmare' !!! Just spoke to 2 of my sisters. They almost drowned in Khar West.