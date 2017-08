LIVE TWEETS:भारी बारिश ने किया ऐसा हाल, सेलेब्स बोले- 'Be Safe मुंबई'

मुंबई में हो रही भारी बारिश ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स ट्विटर के जरिए अपने फैंस को सुरक्षित रहने का मैसेज दे रहे हैं। साथ ही कई सितारों ने तो जगह जगह भरे पानी की फोटोज भी पोस्ट की है। दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स के साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी लोगों को सोशल मीडिया पर सेफ रहने का मैसेज दिया है।

While I do this,alerts showing up on my phone about the rains in Mumbai.Please stay safe and take care everyone. — Deepika Padukone (@deepikapadukone) August 29, 2017

Stay safe mumbai..... — PRIYANKA (@priyankachopra) August 29, 2017

Heavy rains predicted. Pls get back home & stay safe. Kudos to @MumbaiPolice & others who are out trying to ease the situation. #MumbaiRains — sachin tendulkar (@sachin_rt) August 29, 2017

#mumbairains really lashing down. Please stay indoors and be safe everyone. Help those who need it. BMC helpline 1916, police 100. — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) August 29, 2017

As monsoon shows it's power, we Mumbaikers band together. Wishing safe passage to a warm and dry place for everyone. Take care. — Madhuri Dixit-Nene (@MadhuriDixit) August 29, 2017



