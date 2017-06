'मुंबई मिस्ट' Trailer: फिल्म जो 'BRICS film festival' में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है

'मुंबई मिस्ट', मधुर भंडारकर की आने वाली शॉर्ट फिल्म का नाम है। शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में लीड रोल में अनु कपूर के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट देव्रथ मुदगल हैं। ट्रेलर की शुरुआत मुंबई के मरीना बीच के पैन शॉट से होती है। जहां पीछे से आवाज आती है, 'कब तक आ जाओगे?' बस इस एक सवाल के पीछे फिल्म की पूरी कहानी छिपी हुई है।

दरअसल, ये फिल्म 05 ब्रिक्स देशों(ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका) के फिल्म मेकर्स के एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जिसका नाम है, 'Where the time has gone' ('वक्त कहां गया?)। इस प्रोजेक्ट में 18 मिनट की कुल 05 फिल्में बननी थीं। इस मौके पर मधुर भंडारकर इंडिया को रिप्रेजेंट करे रहे हैं। फिल्म को शुक्रवार, 23 जून को चीन में हो रहे 'ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल' में दिखाया जाना है। इसी मौके पर आज फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया।

ट्रेलर में अनु कपूर की एक्टिंग ब्रिलिएंसी को साफ-साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। फिर वो चाहे उनका शब्दोच्चारण हो या फिर खुशी और गम के मौके पर उनके चेहरे का एक्सप्रेसन हो। वो 'वक्त' नहीं कहते हैं, बल्कि वक्त़ कहते हैं। वो शब्द में 'नुक़्ता' को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करते हैं।

फिल्म एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक बच्चे से दोस्ती हो जाती है। फिल्म की कहानी संजय चहल और प्रियंका घटक ने लिखी है।

फिल्म 21 जुलाई को रिलीज होगी। इसके अलावे मधुर भंडारकर की एक और फिल्म 'इंदु सरकार' भी रिलीज होने को तैयार है।