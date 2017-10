53 साल की उम्र में भी इतनी HOT लगती हैं मीनाक्षी, 21 साल से नहीं की कोई फिल्म

पिछले 21 सालों से बड़े परदे से गायब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पिछले कई सालों से न तो वो किसी फिल्म का हिस्सा बनी हैं और न ही किसी बड़े इवेंट, फिर भी इन दिनों वो अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं जिसका वजह है उनकी ये लेटेस्ट फोटोज। जी हां, 53 साल की मीनाक्षी काफी समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। इन फोटोज को देखकर लोग उनके दिवाने हुए जा रही हैं, क्योंकि इनमें वो पहले से ज्यादा फिट और खूबसूरत नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उम्र ने उन्हें छुआ ही नहीं और वो आज भी वैसी ही लगती हैं जैसे 21 साल पहले लगती थीं।

Enjoying the last of the summer flowers 🌺 pic.twitter.com/cQJlmZNlKO — Meenakshi Seshadri (@MinaxhiSeshadri) September 17, 2017

Faux snake skin and plastic hearts I find myself in many parts pic.twitter.com/B7F5DObmoH — Meenakshi Seshadri (@MinaxhiSeshadri) October 8, 2017

साल 1996 में आई थी आखिरी फिल्म...

मीनाक्षी की आखिरी फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई घातक थी, जिसमें वो सनी देओल के अपोजिट थीं। जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म हीरो के जरिए करियर शुरू करने वाली मीनाक्षी ने दामिनी, घायल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।

Cooler weather now. Getting all my jackets out from the closet. pic.twitter.com/ZmZgCVIONp — Meenakshi Seshadri (@MinaxhiSeshadri) October 27, 2017

अमेरिका में हो गई हैं सेटल...

'घातक' के बाद मीनाक्षी अचानक फिल्मी पर्दे से गायब हो गई थीं। साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर मीनाक्षी अमेरिका के प्लानो (टेक्सास) में जाकर बस गई थीं। दोनों ने न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज की। इनके दो बच्चे, बेटी केंद्रा और बेटा जोश हैं। शादी के बाद मीनाक्षी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया।

