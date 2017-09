Mumbai : आर.के स्टूडियो में लगी आग, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां, VIDEO

मुंबई के मशहूर आर.के स्टूडियो में आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडियो में सजावट के लिए बिजली का काम करते वक्त आग लगी। बता दें कि साल 1948 इस स्टूडियो की स्थापना राज कपूर ने की थी। इस स्टूडियो में सबसे पहले फिल्म आग की शूटिंग की गई थी. इसके बाद इस स्टूडियो में कई फिल्मों की जा चुकी है।

बताया जा रहा है कि आग में स्टूडियो का 100×80 स्क्वायर फीट का एक कमरा जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं।

#Visuals Fire broke out at Mumbai's RK Studio. 6 fire tenders and 5 water tankers present at the spot. pic.twitter.com/eQc0J5qPiK