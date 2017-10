राम रहीम को लेकर मॉडल का खुलासा- फिल्म दिलाने के बहाने वो मुझे बेडरूम...

गुरमीत राम रहीम भले ही रेप केस में जेल में बंद हो, लेकिन फिर भी उनको लेकर रोज नए-नए खुलासे होते रहते हैं। हाल ही में मॉडल-एक्ट्रेस मरीना कुंवर ने राम रहीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मरीना ने राम रहीम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राम रहीम ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया था और उन्हें गलत तरीके से टच भी किया था।

मरीना के मुताबिक, 'राम रहीम उन्हें बेडरूम तक ले गया था। राम रहीम ने उसे फिल्म से सिलसिले में बात करने के बहाने से कई बार मीटिंग के लिए बुलाया और गुफा में जाने के लिए कहा। राम रहीम के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो नशे का भी आदि था और ड्रग्स भी लेता था।'

मरीना ने ये खुलासा अब इसलिए किया क्योंकि अब राम रहीम और हनीप्रीत जेल में हैं।

Truth always prevail. Watever I hv been speaking frm last 2 days, I m worried but nt scared. I need support of everyone guys in tis journey. pic.twitter.com/eb2bsP475p