मिस इंडिया 2017: हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने जीता खिताब, देखें तस्वीरें

रविवार को 54वें फेमिना मिस इंडिया का फाइनल था और इस खिताब को अपने नाम किया है हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने। जी हां, मिस हरियाणा रह चुकीं मानुषी ने ये बड़ा खिताब अपने नाम किया है। मानुषी के बाद पहली रनर अप जम्मू कश्मीर की सना दुआ है और दूसरी रनर अप बिहार की प्रियंका कुमारी हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम मुंबई के यश राज स्टूडियो में हुआ।

And our Miss India 2017 winner is none other than Miss Haryana, Manushi Chillar! #MissIndia2017 @feminamissindia pic.twitter.com/ORrj6rmYeD