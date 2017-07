ALL IS WELL: शूटिंग के लिए लंदन पहुंचे मनोज बाजपेयी हॉस्पिटल में हुए भर्ती

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों 'अय्यारी' की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन फिलहाल गंभीर सिरदर्द के चलते उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लंदन में 'अय्यारी' की शूटिंग के लिए पहुंचे मनोज बाजपयी को बार-बार सिरदर्द की परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती हुए।

बता दें कि मनोज बाजपयी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि, 'मैं शूटिंग के सिलसिले में लदंन आया था। मुझे गंभीर सिरदर्द था, जो ठीक ही नहीं हो रहा था। आंशका थी कि कोई गंभीर बीमारी न हो। हॉस्पिटल में सभी जरूरी टेस्ट हुए। लेकिन सब सही है और अब काम पर वापसी कर रहा हूं।'

बता दें कि 'अय्यारी' में मनोज बाजपयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों के साथ वापसी करने वाले हैं। सिद्धार्थ फिल्म में एक सेना अधिकारी का रोल निभा रहे हैं। यही नहीं, फिल्म की कहानी दो सेना अधिकारियों के आस-पास घूमती है और सच्ची घटना पर आधारित है। शीतल भाटिया द्वारा निर्मित यह फिल्म 26 जनवरी 2018 को रिलीज होगी।

