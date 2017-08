OMG! जब हैरी मेट सेजल देखते हुए एक शख्स ने सुषमा स्वराज को किया ट्वीट,'प्लीज मुझे बचा लीजिए'

शाहरुख खान की फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' हाल ही में रिलीज हुई है। दर्शकों को इस फिल्म का काफी समय से इंतजार था, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी बीच एक शख्स का ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, विशाल सूर्यवंशी नाम के एक शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'मैम मैं पुणे में जब हैरी मेट सेजल देख रहा हूं, प्लीज मुझे यहां से रेस्कयू कर लीजिए।'

विशाल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इसके साथ ही 1000 बार इस ट्वीट को रिट्वीट किया जा चुका है।

@SushmaSwaraj mam, I'm watching #JabHarryMetSejal at Xion cinema Hinjewadi, Pune. Please rescue me as soon as possible.. 😭😭