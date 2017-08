मधुबाला: इतना खूबसूरत हैं ये चेहरा, असली-नकली में फर्क करना हुआ मुश्किल

भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार वेटरन एक्ट्रेस मधुबाला अब दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में नजर आएंगी। दरअसल, गुरुवार 10 अगस्त को दिल्ली में मधुबाला के मोम के पुतले का किया गया। वैक्स स्टैच्यू के साथ उनकी छोटी बहन मधुर ब्रिज भी नजर आईं। जो अपनी बहन के इस पुतले को देखकर इमोशनल हो गईं। माना जा रहा है कि इसे जल्द ही कनॉट प्लेस के मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा जाएगा। ये म्यूजियम इस साल के अंत तक खुल सकता है।

अनारकली के लुक में सजाया गया वैक्स स्टैच्यू...

म्यूजियम में रखा गया मधुबाला का ये वैक्स स्टैच्यू उनकी एवरग्रीन फिल्म 'मुगल-ए-आजम' से इंस्पायर है। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली का यादगार रोल किया था। फिल्म के गाने 'मोहे पनघट पर...' में मधुबाला को जो राजस्थानी लुक दिया गया था। इस स्टैच्यू को रेड एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन लहंगा पहनाया गया। साथ में बड़ी सी नथ, माथे पर टीका और ट्रेडिशनल जूलरी से लुक को कंप्लीट किया गया। सबसे खास बात ये है कि मधुबाला की कभी न भुलाई जा सकने वाली खूबसूरत स्माइल भी इस स्टैच्यू में दिखी। जिससे सबकी निगाह इस पर ही ठहर गई।

What an iconic moment to have the wax statue of Legendary actress #Madhubala at the @tussaudsdelhi!😍😍😊👌 #MadhubalaAtTussaudsDelhi pic.twitter.com/4jC2dLIXkA