Lipstick Under My Burkha: नए पोस्टर के साथ फिल्म रिलीज की नई तारीख जारी

लिप्सटिक अंडर माय बुर्का के मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के ट्विटर हैंडल पर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर में एक महिला के हाथ को सांकेतिक तौर पर दिखाया गया है। जिसमें उसके मिडिल फिंगर को हटा कर उसे लिप्सटिक की तरह दिखाया गया है। फिल्म के पोस्टर को देख कर लगता है यह सेंसर बोर्ड के मुंह पर फेंका गया तमाचा है।

A dash of red can spark off a rebellion. 💋

Catch #LipstickUnderMyBurkha in cinemas on 21 July! #LipstickRebellionBegins pic.twitter.com/ZXts4ZaEaw