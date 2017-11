केआरके ने दी धमकी, कहा-'अगर मेरा अकाउंट शुरू नहीं किया तो सुसाइड कर लूंगा'

केआरके यानी कमाल राशिद खान हमेशा अपने ट्वीट्स से सब पर कमेंट रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने फिर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, केआरके ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ट्विटर को धमकी दी है कि अगर 15 दिन में उनका अकाउंट चालू नहीं किया गया तो वो सुसाइड कर लेंगे।

बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई 'सीक्रेट सुपरस्टार' को रिलीज से पहले केआरके ने देखा और हमेशा की तरह अपने अंदाज में ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म का क्लाइमेक्स भी रिवील किया, जिसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था।

आमिर की वजह से हुआ अकाउंट बंद?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' का क्लाइमेक्स रिवील करने के बाद आमिर की शिकायत पर केआरके का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। केआरके का कहना है कि उन्होंने आमिर की फिल्म का नेगेटिव रिव्यू दिया था, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। केआरके ने हाल ही में कहा, 'मैंने ट्विटर पर 4 साल से ज्यादा का समय बिताया है और मेरे लाखों फैंस हैं इसलिए मैं ट्विटर के खिलाफ कोर्ट जाउंगा और ट्विटर पर खर्च किए अपने समय को वापस मांगूगा।'

अतुल मोहन ने ट्वीट करके केआरके का ये मैसेज सोशल मीडिया के जरिए सब को पहुंचा। इस ट्वीट में केआरके का मैसेज लिखा हुआ था, 'मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे अकाउंट को 15 दिनों के अंदर दोबारा शुरू करवाएं। मैं बहुत दुखी हूं, अगर मेरा अकाउंट फिर से एक्टिव नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे।'

#KamaalRKhan aka #KRK requests #Twitter to restore his suspended account within 15 days or else he will commit suicide. Read below 👇 pic.twitter.com/xT6wICIsMt