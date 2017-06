केआरके ने शाहरुख को छिछोरा बोलते हुए कहा 'भाईजान कब बड़े होंगे आप'

कमाल राशिद खान हमेशा अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो आए दिन किसी ना किसी को अपने ट्वीट्स का शिकार बनाते रहते हैं और इस बार तो उन्होंने बादशाह शाहरुख खान को अपना शिकार बनाया। दरअसल, हाल ही में शाहरुख की अपकमिंग फिल्म का ऑफिशियल नाम जब हैरी मेट सेजल फाइनल होने के साथ एक पोस्टर लॉन्च किया। जिसके बाद कमाल ने शाहरुख की फिल्म का मजाक बनाते हुए शाहरुख को छिछोरा कहा।

कमाल ने ट्वीट किया, भाई जान यहां तो छिछोरा टाइप एक्टिंग कर रहे हो आप, ये रोल तो छिछोरे रणवीर सिंह को करना चाहिए।

Bhai Jaan @iamsrk Yahan Toh Full Chichora type acting Kar Rahe Ho AAP. Ye role Toh real Chichore @RanveerOfficial Ko Karna Chahiye ThAA! pic.twitter.com/DsJQLHP2zH — KRK (@kamaalrkhan) June 8, 2017

केआरके ने फिर दूसरा ट्वीट किया और लिखा, इम्तियाज अली ने पहले तमाशा बनाई और अब जब हैरी मेट सेजल वो ये फिल्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब वी मेट हिट थी। देखते हैं इसका क्या होता है।

So Imtiyaz Ali has made his own film #Tamasha again n chooses name #JabHarryMetSejal coz his film #JabWeMet was hit. Let's see if it's work. pic.twitter.com/6CzqLKq34N — KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2017

उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, नाम हैरी मेट सेजल 20 साल के लड़के की लव स्टोरी के लिए अच्छा है, लेकिन ये देखते हैं कि क्या ये 50 साल के एक्टर शाहरुख पर सूट करेगा।

If SRK is doing #JabHarryMetSejal at the age of 51 years, then Bhai Jaan aap Bade Kab Honge! — KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2017

कमाल यहीं नहीं रूके उन्होंने फिर लिखा, शाहरुख, अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से डर गए हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 4 अगस्त कर दी है। शाहरुख अगर 51 साल की उम्र में हैरी मेट सेजल कर रहे हैं। फिर भाईजान आप बड़े कब होगे।

SRK got scared of Akshay Kumar's disaster #ToiletEkPremKatha n changed release date 4th August of #JabHarryMetSejal! Let's see if it works. — KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2017

अगर ये फिल्म शाहरुख के बेटे आर्यन करते तो ये फिल्म हिट होती। लेकिन अब इस फिल्म को शाहरुख कर रहे हैं, तो ये पक्का इम्तियाज की एक और फ्लॉप होगी।