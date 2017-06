केआरके रिव्यू: कमाल ने अकेले देखी 'ट्यूबलाइट', फिर सलमान को बोले- क्या सोचकर...

केआरके उर्फ कमाल राशिद खान हमेशा लोगों को ट्वीटर पर अपना शिकार बनाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने जिसे अपने ट्वीट का शिकार बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हैं। दरअसल, केआरके ने सलमान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' के बारे में कमेंट करते हुए लिखा, 'मैं थिएटर में अकेले बैठकर 'ट्यूबलाइट' देख रहा हूं। ये 100 प्रतिशत सलमान और आमिर वाली फिल्म नहीं है। इसका मतलब की लोगों में इस फिल्म को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है।'

I am watching #Tubelight alone in the theatre. It's 100% unlike the film of Salman n Aamir. Means ppl don't have any excitement to watch it. — KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2017

केआरके ने आगे एक और ट्वीट किया और लिखा, 'भाईजान सलमान खान लल्लू टाइप आदमी की क्या एक्टिंग कर रहे हैं। भाई ऑस्कर तो पक्का है। किसने कहा था ये रोल करने को? और क्या सोचकर फिल्म साइन की?

Bhai Jaan @BeingSalmanKhan Lallu type Aadmi Ki Kaya Zabardast Acting Ki hai. Bhai oscar Pakka hai!😜 kisne Kaha Tha Ye role Karne Ko! Lol😜 — KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2017

शाहरुख को भी नहीं छोड़ा

केआरके ने शाहरुख को भी नहीं छोड़ा और उनके लिए लिखा, 'एसआरके का भी एक सीन आ ही गया। भाई ने मैजिशयन के रोल में क्या जबरदस्त ओवरएक्टिंग की है। भाई आपको भी फिल्मफेयर पक्का मिलेगा'।

SRK Ka Ek Scene Bhi Aa Gaya hai. Bhai Ne magician Ke role Main Kaya Zabardast over acting Ki hai. Bhai Apko Bhi film fair Pakka Milega! Lol! — KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2017

कबीर के लिए भी किया कमेंट

ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर खान के लिए केआरके ने लिखा, 'भाई कबीर खान क्या आप बता सकते हैं कि आप बनाना क्या चाहते हैं और आपने ये फिल्म बनाने का फैसला क्यों लिया? ये तो टॉर्चर है सर।

Bhai @kabirkhankk can u pls tell me, what did u want to make exactly n why did you decide to make Wahiyat #Tubelight? It's a torture sir! — KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2017