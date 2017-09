KBC में 'सुपर 30' का जादू: आनंद कुमार के एपिसोड ने तोड़ा TRP रिकॉर्ड, बिग बी बोले- ओह...

कुछ दिनों पहले ही 'कौन बनेगा करोड़पति-9' में बिहार के गणितज्ञ और सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे। हालांकि, वो करोड़पति तो नहीं बन सके, लेकिन उनका एपिसोड टारगेट रेटिंग प्वांइट (टीआरपी) में टॉप पोजीशन पर जरूर पहुंच गया। ट्विटर अकाउंट 'बच्चन वर्ल्ड' के एक पोस्ट के मुताबिक, “ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) रेटिंग्स: वीक 36 (2017), केबीसी पहले स्थान पर। अमिताभ बच्चन का जादू बरकरार।”

Broadcast Audience Research Council India (BARC) Ratings: Week 36 (2017); KBC soars up to 1 slot . The Magic of @SrBachchan continue. pic.twitter.com/zGul8MAs1H

जब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा- “ओह, मुझे यह नहीं पता था, धन्यवाद।”

ओह !! Oh ..!! did not realise this .. thank you WORLD !! https://t.co/WlUKmY5RUv