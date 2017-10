अमिताभ के फैन्स के लिए बुरी खबर, भावुक होकर बिग बी बोले-आज आखिरी...

आज यानी 23 अक्टूबर को टीवी का पॉपुलर गेम शो केबीसी का आखिरी एपिसोड टेलिकास्ट होगा। अमिताभ बच्चन खुद इस बात से काफी दुखी हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए लिखा, शो का आखिरी दिन..बेहद दुख के साथ।

बिग बी ने अपने ब्लॉग में इस बारे में लिखा, केबीसी टीम को उनके धीरज और अच्छे काम के लिए शुक्रिया। प्रोग्रामिंग और आउटपुट की अच्छी टीम की वजह से ही ये शो इतना पॉपुलर हुआ है। इसके साथ ही बिग बी ने ऑडियंस को भी अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा कि 17 साल पहले भी इस शो ने इतिहास रचा था और दोबारा ऐसा करने में आपने सहयोग किया। ये कोई छोटा काम नहीं था।

T 2588 - And KBC draws to a close .. !! Penultimate day and the absence of all those connected to be away .. a sadness ! pic.twitter.com/Q7tCdg8fd1